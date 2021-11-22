Заканчивается очередной этап модернизации налоговых органов края

Жители районов смогут получать расширенный перечень налоговых услуг в МФЦ Фото: из архива компании

Так, с 29 ноября ряд инспекций укрупняются и войдут в состав трех Межрайонных ИФНС №1,4,14.

На территориях, где налоговые органы прекратят деятельность как самостоятельные инспекции, будут работать офисы инспекций правопреемников (г. Рубцовск, г. Камень на Оби, г. Славгород, г. Алейск, с. Павловск, с. Благовещенка). Здесь сохраняются операционные залы по приему посетителей.

Ряд налоговых представительств (ТОРМ) г. Яровое, с. Петропавловское, с. Хабары, с. Михайловское, с. Кулунда, с. Новичиха, с. Чарышское, с. Краснощеково с 1 декабря 2021г. закрываются. Жители этих районов смогут получать расширенный перечень налоговых услуг в МФЦ, а также через электронные сервисы ФНС России, сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и по телефону федерального колл-центра 8-800-2222222.

Обращаем внимание, что при формировании и направлении налоговой и бухгалтерской отчетности, а также платежных документов на уплату налогов с 29 ноября 2021 года необходимо указывать реквизиты инспекции-правопреемника. Подробная информация на официальном сайте ведомства.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»