На прямую линию с губернатором Томенко направили почти 3 тысячи сообщений

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 22 ноября, на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко направили 2831 сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «Ленина, 59».

– Наиболее популярными являются вопросы по направлениям ЖКХ, здравоохранения, социального обслуживания и защиты, транспорта, ремонта дорог, благоустройства, образования, сельского хозяйства и строительства, – сказано в сообщении.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире 23 ноября. Сайт tomenko.alregn.ru круглосуточно принимает сообщения. Задать вопрос главе региона можно и по телефону горячей линии 8-800-302-33-21. Для приема телефонных звонков работает колл-центр.