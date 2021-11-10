Губернатор Томенко проведет прямую линию с жителями Алтайского края

10 ноября начинается сбор вопросов Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире 23 ноября. Сегодня начался сбор вопросов, сообщает пресс-служба правительства региона.

– 10 ноября, начинается сбор вопросов от жителей Алтайского края на прямую линию с Виктором Томенко. Сайт tomenko.alregn.ru будет круглосуточно принимать сообщения от граждан, имеющих учетную запись на едином портале государственных услуг, – отметили в пресс-службе.

Задать вопрос главе Алтайского края также можно по телефону горячей линии 8-800-302-33-21. Для приема телефонных звонков работает кол-центр. Волонтеры помогут корректно вносить информацию на сайт прямой линии. Кол-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9 до 18 часов.

Виктор Томенко ответит на вопросы жителей Алтайского края во вторник, 23 ноября. Транслировать прямую линию будут телеканалы «Катунь 24», «ОТР», «Россия 24», «Толк».