В центре Барнаула возведут дом с выходом на крышу

Планируется, что в многоэтажке будут жить 116 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула планируют построить многоэтажку с эксплуатируемой кровлей. Эскизный проект утвердили на градосовете 18 ноября, пишет «Политсибру».

– Дом возведут на улице Интернациональная, 83 (на пересечении с проспектом Социалистическим). Вот уже несколько лет этот участок площадью 2,4 тысячи квадратов заброшен и зарос кустарниками. По словам автора проекта Владимира Золотова, в доме будет 60 квартир, – отмечает издание.

Планируется, что в многоэтажке будут жить 116 человек, предусмотрена подземная парковка на 43 места. Согласно проекту, дом будет 7-8 этажный. За счет перепада высот жильцы четырех квартир последнего этажа смогут выходить на кровлю здания.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь объекта превышает 2 тысячи квадратных метров. Из краевого бюджета на строительство выделили 132 млн рублей. Работы планируют закончить в июле 2022 года.