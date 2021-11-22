Более 60 переписчиков пострадали во время работы в Алтайском крае

Перепись Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во время работы пострадали более 60 переписчиков. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– Большинство из них заболели коронавирусом, нескольких покусали собаки, а один переписчик сломал руку, – отмечает издание.

В настоящее время специалисты Алтайкрайстата, проверив электронные планшеты переписчиков, сводят их данные с ответами, которые получили в режиме онлайн во время переписи. Некоторые жители не приняли в ней участие: их не было дома, когда приходили переписчики. Кроме того, отметили единичные случаи отказа от участия в переписи, в основном по религиозным соображениям.

Опыт проведения переписи через «Госуслуги» в Алтайском крае признали удачным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в этом году перепись проходила с 15 октября по 14 ноября.