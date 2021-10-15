Перепись населения на Алтае 2021: о чем спросят жителей и как принять в ней участие

В этот раз впервые можно стать участником переписи с помощью Госуслуг. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Принять участие в ней могут и жители Алтайского края. Рассказываем, как можно это сделать и на какие вопросы предстоять ответить.

О чем спросят жителей края

Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября. Большинство вопросов будут традиционны. Из ответов на первые 23 получится короткий рассказ о себе. Пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование – все это отдельные вопросы переписи. Кроме того, еще 10 вопросов касаются условий проживания, и почти ко всем есть варианты ответов. Надо будет отметить тип жилого помещения, например, частный дом или квартира.

Иностранцы, которые временно живут в России, ответят на семь вопросов. Это пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в страну и продолжительность проживания здесь, страна рождения и гражданство.

– Все данные будут записаны только со слов гражданина, никаких документов предъявлять не надо. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе переписи нет вопросов о размере доходов, только об их источниках, – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Дистанционно и в привычном режиме

В этот раз впервые можно стать участником переписи с помощью Госуслуг. На сайте следует выбрать услугу «Пройти перепись населения».

– При этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Среднее время заполнения – 20 минут. Переписной лист адаптирован под любой экран – компьютера, планшета и смартфона, – отметили в пресс-службе.

В качестве подтверждения прохождения переписи каждый участник получит QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена семьи.

Все желающие могут пройти перепись и традиционным способом – дождаться переписчика дома или прийти на любой стационарный участок. Адреса в ближайшее время опубликуют на официальном сайте Алтайкрайстата и на официальных сайтах муниципальных образований.

Кроме того, в крае начинает работу региональная горячая линия Всероссийской переписи. Свои вопросы можно задать, позвонив по номеру 8-(385-2) 201-401 с 8 до 18 часов.

Как отличить переписчика от мошенника

С собой у настоящего переписчика будет специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Также на нем будут шарф, жилет, а в руках – сумка с символикой переписи населения, планшет со специальной программой.

Если вы сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, то позвоните в ближайший переписной участок или участковому.