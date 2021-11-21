Со дна реки Чесноковка в Новоалтайске достали труп мужчины

Тело достали со дна Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске на дне реки Чесноковка обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Водолазы работали по заявке Отдела МВД России по г. Новоалтайску. Они достали со дна реки Чесноковка тело мужчины, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Известно, что погибший упал с моста 18 ноября.

Напомним, ранее СК подтвердил, что найденные в Новоалтайске останки принадлежат пропавшей 7 лет назад школьнице. Кости ребенка обнаружил рыбак в реке Черемшанка.