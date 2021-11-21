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Происшествия21 ноября 2021 5:35

Со дна реки Чесноковка в Новоалтайске достали труп мужчины

Он упал с моста 18 ноября
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Тело достали со дна

Тело достали со дна

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске на дне реки Чесноковка обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Водолазы работали по заявке Отдела МВД России по г. Новоалтайску. Они достали со дна реки Чесноковка тело мужчины, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Известно, что погибший упал с моста 18 ноября.

Напомним, ранее СК подтвердил, что найденные в Новоалтайске останки принадлежат пропавшей 7 лет назад школьнице. Кости ребенка обнаружил рыбак в реке Черемшанка.