На Алтае за сутки скончались 29 человек с коронавирусом

Жители региона продолжают активно вакцинироваться против коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки скончались 29 человек с коронавирусом. Из них непосредственно из-за коронавируса умерло 27 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 98 778 человек, в т. ч. 7 945 детей. Выздоровели 69 748 человек (+ 538). Итого всего умерли 6 877 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 466 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 411 человек (+ 2), - пишет оперштаб.

Жители Алтайского края продолжают активно вакцинироваться против коронавируса. Сейчас прививаются 959 181 человек. Первую прививку поставили 128 089 жителей, 795 550 человек полностью привиты. Уже более 35,5 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию.

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