В Барнауле на Старом мосту снова застряла фура

В конце октября на этом же месте другая фура врезалась в ограничитель. ФОТО: Скриншот сообщества "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на въезде к Старому мосту снова застряла фура. Видеозаписью поделились участники сообщества “Инцидент Барнаул”.

- Челлендж "Фура не пройдет" продолжается, - пишут участники сообщества.

Грузовик не смог проехать ограничитель высоты. В конце октября на этом же месте другая фура таким же образом врезалась в ограничитель, из-за этого образовалась большая пробка.

Напомним, что Старый мост после масштабной реконструкции открыли 20 октября 2021 года. Ремонтные работы длились почти два года.

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