На новый лад: в Барнауле с опережением сроков открыли старый мост через Обь

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 20 октября, в Барнауле почти после двух лет ожидания открыли движение по старому коммунальному мосту через реку Обь. Причем дорожники смогли сдать объект раньше на месяц.

- В первую очередь хотел бы поздравить всех с тем, что проект завершился. Сегодня мы запускаем движение, а дальше жизнь войдет в свое привычное течение, - обратился к присутствующим в самом начале церемонии губернатор Виктор Томенко. - Последовательная, планомерная, системная работа связанная с наведением порядка во всей дорожной сети края, начиная с муниципального уровня и заканчивая объектами федеральной собственности она дает свои результаты. Год от года увеличиваются объемы финансирования, а значит наши возможности по приведению в порядок большой части сети дорог увеличиваются. Здесь и усилия всех уровней власти и всех участников процесса: проектировщики, изыскатели, работники подрядных организаций, обеспечивающих структур – все они делают очень большую работу для того чтобы все дорожное хозяйство в крае постепенно приходило к нормативному состоянию.

Также он подчеркнул, что и впредь власти края будут делать все, что от них требуется, будут вкладывать средства в ремонт и содержание дорог. Это необходимость, без которой жителям края не обойтись, ведь наш регион рекордсмен по километражу. И кстати, речь не только о каких-то крупных федеральных артериях, но и о муниципальных дорогах.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сегодня мы восхищаемся и благодарим героев этого дня, тех, кто дал возможность старому мосту снова работать. Уверен, что вас также поблагодарят те, кто по новому мосту будет проезжать, возвращаясь к своим прежним маршрутам, - уверен губернатор.

И, кстати, первыми опробовать мост предоставили возможность дорожной технике и тем людям, которые непосредственно работали на капитальном ремонте. Хотя, оглядываясь назад, вспоминая весь тот огромный пласт произведенных работ, так и хочется сказать, что это был не ремонт, а именно строительство.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

До недавнего момента мост, который был сдан в эксплуатацию в 1959 году, ни разу не подвергался такому апгрейду. За долгие годы он превратился из удобной переправы в аварийную конструкцию. Сначала там закрыли пешеходную часть, а затем и автомобильную. Промедление могло закончиться плачевно.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти за два года рабочие полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие и железобетонные плиты. Вместо них были уложены металлические ортотропные, каждая из которых изготавливалась на заказ по индивидуальным размерам. Это еще одна особенность, так как наш мост не типовой и поэтому подход к нему был особый.

Были и другие сложности, в том числе финансовые и моральные. Руководство не скрывает: за время большой стройки было разное:

- Был у нас сложный день: у субподрядной компании погиб сотрудник. Всем было достаточно сложно все это переживать. К сожалению, и такие моменты бывают. Чувства определенной вины есть у всех, в том числе и у нас и это останется с нами надолго,- признается заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Денис Попрядухин.

Что касается финансовых трудностей, то да, они тоже были в определенный момент, но на сегодняшний день данный вопрос снят с повестки. Зарплата рабочим выплачена в полном объеме. В целом же на мост было потрачено более 1 миллиарда рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы ставим своей работе положительную оценку: все получилось, несмотря на то, что объект действительно сложный. Старый мост – действительно значимый для всех жителей города. Символично, что мы его открываем спустя несколько дней после Дня работников дорожного хозяйства и в преддверии Дня автомобилистов: это своеобразный подарок от дорожников водителям Алтайского края, - добавляет директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение для всех видов транспорта по старому мосту открылось после 21.00. А уже сегодня, 21 октября, на привычный маршрут вернутся и автобусы.

- По коммунальному мосту проходит 16 межмуниципальных маршрутов, которые не только связывают Барнаул и Новоалтайск, но и уходят в Тальменку, Заринский район и многие другие. С 21 октября все 68 автобусов возвращаются на свои традиционные маршруты. Транспортное сообщение вновь становится более комфортным для жителей края, - говорит заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако стоит напомнить, что капитальный ремонт не изменил «рабочие» параметры моста и по-прежнему действует ряд ограничений: высокие большегрузы (свыше 3,5 метров и более 10 тонн общей массы) смогут перебраться на другой берег только по Новому мосту.

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие нового старого моста в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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