На Алтае откроют Детский музей космонавтики на родине Германа Титова

Музей находится в селе Полковниково. ФОТО: предоставлено пресс-службой Министерства культуры

В селе Полковниково Косихинского района, на родине космонавта Германа Титова, 25 ноября в 14:00 откроют Детский музей космонавтки, сообщает минкультуры региона. Все желающие смогут познакомиться с экспозициями. Музей находится по адресу: улица Школьная, 5а.

Здание, в котором ранее находился ресторан-гостиница, передали в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова в 2020 году. Уже в следующем году была разработана концепция нового детского музея. Затем сделали ремонт, оснастили залы выставочным и интерактивным оборудованием.

На данный момент в музее представлены: интерактивная экспозиция «От сказки к звездам», творческая лаборатория «КосмоТехноКласс», астрономический класс и детский кинозал. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие пройдет с учетом ковидных мер.

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