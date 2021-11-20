В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 534 заболевших коронавирусом

Свободных коек в ковидных госпиталях осталось 693. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 538 пациентов, умерло 29 человека, непосредственно от COVID-19-27. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 98 778 человек, в т. ч. 7 945 детей. Выздоровели 69 748 человек (+ 538). Итого всего умерли 6 877 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 466 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 411 человек (+ 2), - пишет оперштаб.

В ковидных госпиталях с подтвержденной инфекцией находятся 3 744 человека и 409 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Оперштаб отмечает, что количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 305. Минздрав развернул 4 846 коек в ковидных отделениях, свободных осталось 693.

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