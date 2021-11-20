В Алтайском крае в ноябре 2021 года подешевели лук, замороженная рыба и яблоки

Цены на большую часть социально значимых продуктов в регионе ниже среднероссийского уровня. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае в ноябре 2021 годы снизились цены на социально значимые продукты. Данные опубликовал “Алтайкрайстат”. Дешевле стали лук, мороженная рыба и яблоки.

Лук стал дешевле на 5,7 %, замороженная рыба упала в цене на 3,4 %, а яблоки - на 3,1%. Также заметно снизились цены в регионе на шлифованный рис (на 2,9%) и молоко (1,7%).

А есть продукты, которые подорожали в ноябре: картофель - на 5,8 %, капуста - на 2,5%, яйца - на 1,3%. Но, как отмечает “Алтайкрайстат”, стоимость их все равно остается минимальной по Сибири. Добавим, что цены на большую часть социально значимых продуктов в регионе ниже среднероссийского уровня.

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