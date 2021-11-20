В Барнауле жители двух домов на улице Юрина остались без воды из-за коммунальной аварии

Для жителей будет организован подвоз воды. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле произошел прорыв водопровода на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Без воды остались два дома на улице Юрина: №238 и №244.

На данный момент водоканал устраняет повреждение на водопроводной сети диаметром 250 мм. Сейчас на месте аварии работает одна бригада специалистов и 5 единиц техники. Дорожники убирают вышедшую на поверхность воду.

В пресс-службе отметили, что для жителей будет организован подвоз воды. Телефон для справок: 500-101.

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