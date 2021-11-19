Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 5:11

В Барнауле произошла коммунальная авария

Холодной водой залило проезжую часть улицы Сиреневой
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Потоп на улице Сиреневой в Барнауле (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

Потоп на улице Сиреневой в Барнауле (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

В пятницу, 19 ноября, в Барнауле произошла коммунальная авария. Об этом рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

- Классика на барнаульских улицах. При понижении температуры начинаются порывы, - пишет он. - На улице Сиреневой потоп.

Судя по опубликованному снимку, произошел выход воды на поверхность. Она разлилась по проезжей части. Как оказалось, авария произошла по части барнаульского водоканала.

- Выход воды остановлен, в данный момент дорожные службы очищают проезжую часть, - прокомментировали специалисты предприятия.