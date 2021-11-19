Потоп на улице Сиреневой в Барнауле (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

В пятницу, 19 ноября, в Барнауле произошла коммунальная авария. Об этом рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

- Классика на барнаульских улицах. При понижении температуры начинаются порывы, - пишет он. - На улице Сиреневой потоп.

Судя по опубликованному снимку, произошел выход воды на поверхность. Она разлилась по проезжей части. Как оказалось, авария произошла по части барнаульского водоканала.

- Выход воды остановлен, в данный момент дорожные службы очищают проезжую часть, - прокомментировали специалисты предприятия.