Жители Славгорода пожаловались на дефицит угля

Вагон с углем. Фото: Юлия СОЛНЦЕВА

В Славгороде и его округе до сих пор не все жители запаслись углем на зиму, хотя заказывали его еще два месяца назад. Поставщики привозят минимальное количество угля, пишут «Вести-Алтай».

- В район поступает уголь с разрезов Казахстана и Кузбасса. Продавцы топлива говорят, что кемеровский уголь, вероятно, отправляется на экспорт, поэтому на внутреннем рынке его крайне мало, - сообщает телеканал.

Из-за этого жителям приходится отапливать свои дома остатками топлива с прошлого года или занимать уголь у соседей.