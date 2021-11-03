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Общество3 ноября 2021 4:15

Жители Славгорода пожаловались на дефицит угля

Им приходится топить дома остатками топлива и занимать уголь у соседей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Вагон с углем.

Вагон с углем.

Фото: Юлия СОЛНЦЕВА

В Славгороде и его округе до сих пор не все жители запаслись углем на зиму, хотя заказывали его еще два месяца назад. Поставщики привозят минимальное количество угля, пишут «Вести-Алтай».

- В район поступает уголь с разрезов Казахстана и Кузбасса. Продавцы топлива говорят, что кемеровский уголь, вероятно, отправляется на экспорт, поэтому на внутреннем рынке его крайне мало, - сообщает телеканал.

Из-за этого жителям приходится отапливать свои дома остатками топлива с прошлого года или занимать уголь у соседей.