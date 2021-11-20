В Барнауле ночью 20 ноября на дороги вышли 115 снегоуборочных машин

Днем 20 ноября специализированная техника продолжит работать на дорогах. Фото: Анна СЕМИНА

В столице Алтайского края ночью 20 ноября на дорогах работали 115 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В работе были задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, Калинина, Строителей, участков улиц А.Петрова, Георгиева, Профинтерна.

Напомним, что за ночь 18 ноября в Барнауле выпала треть месячной нормы осадков. Горожане жаловались на сильные пробки, сугробы во дворах.

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