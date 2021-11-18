Снежный коллапс: барнаульцы жалуются на ужасные пробки, сугробы во дворах

За одну ночь выпала треть месячной нормы осадков. Фото: Олег Укладов

«Карету мне, карету!». А кареты «нету», потому что все автобусы, такси в пробках стоят. Сегодня барнаульцы добирались до работы и учебы дольше обычного. За одну ночь выпала треть месячной нормы осадков, что привело к дорожному коллапсу.

Еще ночью 18 ноября на дороги вышло 106 единиц снегоуборочной техники, дорожники вывезли 2337 м3 снега с главных улиц и проспектов. Даже бесперебойная работа служб не смогла предотвратить проблемную обстановку на дорогах, так как снег валит, не переставая. В редакцию на протяжении дня звонили горожане, которые жаловались на ужасные пробки:

- Обычно от ТЦ «Европа» до ЖД вокзала я добиралась за минут 40-60, сегодня же на автобусе ехала почти два часа. Пробки на «Матросова» - обычное явление, но сегодня ситуация усугубилась из-за снега. Я опоздала на работу на полчаса, потому что не ожидала такой ситуации, ведь вчера вечером уже видела много дорожной техники», - рассказывает Валерия Гаевская.

Автобусы, маршрутки, такси попали в одну пространственно-временную «снеговоронку». О своем «снежном испытании» рассказала студентка классического университета Анастасия Роскостова, которая решила ехать в университет на такси. Отметим, что ценник за поездку многие водители подняли в лучшем случае на 100-150 рублей.

- Такси с горем пополам заехало во двор, но испытание началось, когда я попыталась сесть в машину. Снега было столько, что к ней было очень тяжело пробраться и открыть дверь. Дворники не успевают чистить снег, - рассказывает девушка.

В пресс-службе администрации города рассказали, что на борьбу со стихией во дворы вышли более тысячи дворников. Управляющие организации очищают дворовые территории и крыши многоквартирных домов от снега и наледи. Если в вашем дворе не скидывают снег своевременно, то нужно обратиться в свою управляющую организацию.

Днем ситуация на дорогах улучшилась, но далеко не на всех участках, об этом рассказывают автомобилисты.

- На дорогах ужасная гололедица, снега очень много. Все едут 20-30 км в час. Заезжать на парковочные места очень проблематично. Снег прям «по колеса», - рассказывает Евгения Андреева.

Как пишет пресс-служба города, днем одни дорожники подготавливали снежные валы для снегопогрузчиков в ночь на 19 ноября, другие вывозили снежные кучи с остановок и пешеходных переходов.

- Всего на линии сегодня работают до 95 единиц техники. Из них 16 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей, 16 фронтальных погрузчиков и экскаваторов, 35 самосвалов, 6 автогрейдеров, 7 тракторов со щетками, - пишет пресс-служба администрации города.

Также дорожники патрулируют снегоочистку федеральных трасс Алтайского края, там работают 138 специализированных машин, при необходимости их число увеличат. На период непогоды подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта.

- На Чуйском тракте они расположены на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле кафе «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На трассе А-322 стоянки работают на 12 километре (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни) и на выезде из села», - пишет пресс-служба.

МБУ «Автодорстрой» просит водителей по возможности отказаться от использования машин, быть предельно осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения и парковки.

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