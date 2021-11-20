В некоторых районах Алтайского края 20 ноября 2021 года обещают до - 15 градусов

Местами порывы ветра могут быть до 17 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 ноября температура воздуха составит -4...-9 градусов, в некоторых районах столбики термометров опустятся до -15 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду, местами могут порывы до 17 метров в секунду. В утренние часы возможна изморозь, а днем снег. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле прогнозируют -7... - 9 градусов. Временами будет пролетать снег, на дорогах - гололедица. Водителей просят быть внимательнее при управлении транспортными средствами.

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