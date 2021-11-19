Падение на гололеде: в каком случае следует обращаться к врачу и с кого можно взыскать ущерб за травму

В последнее время увеличилось число жалоб на скользкие тротуары Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае и Республике Алтай царит зима, а значит и жуткий гололед. Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, в последнее время увеличилось число жалоб на скользкие тротуары. Специалисты управления, а также алтайский травматолог поделились советами, как быть в случае падения на льду.

16 и 17 ноября поступило несколько обращений по поводу невозможности автобусов подняться на некоторые улицы из-за гололеда и отсутствия подсыпки дороги. Мониторинг ситуации по уличному травматизму показал, что за прошедшую неделю пять граждан травмировались на улицах столицы республики, - пояснили в ведомстве.

Без каблуков

При гололеде стоит вести себя очень осторожно. Как отмечает алтайский травматолог-ортопед Василий Шипунов, следует выбирать нескользящую обувь и отказаться от высоких каблуков. Наступать следует на всю подошву целиком и контролировать баланс тела.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки. Не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, - пояснил врач.

Если вы все же потеряли равновесие, постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар. Особенно опасны падения на спину, так как можно всерьез удариться еще и затылком.

Порой человек не сразу понимает, что получил травму, и спокойно продолжает свой путь. Но если через 30 минут после падения не проходит боль, нарастает отек, появилась деформация или нарушение функций конечности, то необходимо обратиться в травмпункт в течение трех дней. Если есть подозрение на перелом, то пойти к врачу нужно незамедлительно - в течение двух часов после падения.

Как получить компенсацию

В случае, если человек получил травму, он имеет право на возмещение вреда здоровью. Но для этого нужно установить виновника, который вовремя не очистил территорию от наледи. Если вы упали на территории многоквартирного дома, то отвечать за это будет управляющая компания, на крыльце магазина - его владелец, а на остановке - муниципалитет.

Как показывает практика, получить компенсацию - вполне реально. В пользу потерпевших от гололеда в этом году было удовлетворено восемь исков. Всего потребителям было выплачено более 1,1 млн рублей суммарно.

Специалисты советуют не покидать место происшествия, а вызвать “скорую” и отметить место и время падения. Также по возможности нужно записать фамилии и адреса свидетелей происшествия. Кроме того, необходимо обратиться в больницу и получить справку с указанием места падения и заключением о полученных травмах. Там же выдадут направление о лечении. Сохраните чеки и квитанции на купленные препараты и платные медуслуги.

Далее необходимо написать претензию в адрес виновника и потребовать компенсацию причинения вреда здоровью. Если вину не признают и отказываются мирно решать конфликт, идите в суд.

За что вернут деньги

Пострадавший может компенсировать сумму утраченной зарплаты за период, когда он находился на лечении, а также расходы из-за травмы, в том числе дополнительное питание, лечение, покупка лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств. Также ему могут выплатить компенсацию морального вреда, возместить судебные расходы и вред имуществу (если, допустим, вы упали и разбили телефон)

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