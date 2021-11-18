В Алтайском крае отменили губернаторские елки из-за ситуации с ковидом

Новогодние представления. Фото: Алтайский театр кукол "Сказка"

В Алтайском крае отменили губернаторские елки. Как сообщила министр культуры региона Елена Безрукова, это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Все, что касается плановой работы учреждений культуры, распространяется и на новогоднюю афишу. Так называемая губернаторская елка, когда организованными группами детей доставляют в театры, по условиям сегодняшнего дня, не может состояться, - пояснила министр.

Новогодние представления в Барнауле все же состоятся, поэтому родители смогут привезти детей самостоятельно. Учреждения культуры будут работать с учетом ограничений - масочный режим, пропуск по QR-кодам, заполняемость не более 50%.

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