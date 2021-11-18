На барнаульских рынках возник дефицит мяса

Журналисты не смогли найти мякоть говядины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на двух рынках сложился дефицит из-за запрета на домашний убой скота. Как сообщает amic.ru, журналисты не смогли найти мякоть говядины, и неизвестно, когда будет новая поставка.

Речь идет о рынках “Янтарный” и “Докучаевский”. Пропажа мяса связана с введением новых правил по убою скота: теперь его можно забивать лишь на специальных бойнях, а на убой во дворах документы ветеринары выдавать больше не будут. Люди еще в минувшие выходные ринулись на рынки и набрали мяса впрок - на 15-35 тысяч рублей за раз. По словам продавцов, в ближайшее время поставок мяса, скорее всего, не будет.

К слову, некоторые фермеры уже начали продавать мясо по знакомым, через интернет-площадки и на улицах без документов.

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