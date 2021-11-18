На Алтае влюбленная парочка украла у соседей диван

Организатором преступления стала 38-летняя женщина Фото: Анна Перевощикова

В селе Огни Усть-Калманского района влюбленная парочка украла диван. Как сообщили в пресс-службе алтайской полиции, они пользовались им, пока соседи не заявили о краже.

Организатором преступления стала 38-летняя женщина. Она сказала своему сожителю, что соседи якобы отдали им мебель, и её нужно лишь забрать.

- До этого женщина разбила окно в доме у соседей и открыла двери, поэтому ее возлюбленный и не подозревал, что становится соучастником преступления, - пояснили правоохранители.

В итоге они перенесли диван в свой дом и пользовались им, пока соседи не заявили о краже и не вызвали полицейских. В итоге диван вернули владельцу, а против парочки возбудили уголовное дело.

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