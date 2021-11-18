В Бийске мошенник нестандартно подошел к делу и обманул школьницу

Очередной нестандартный факт отъема денег зарегистрировали в полиции Бийска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мошенник ввел в заблуждение школьницу и обокрал ее мать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, аферист представился одноклассником девочки.

- Очередной нестандартный факт отъема денег зарегистрировали в полиции Бийска. В одной из социальных сетей дочери заявительницы пришло сообщение от якобы одноклассника. В нем он попросил девушку взять телефон матери, и, для разблокировки сим-карты, делать так, как он продиктует, - отметили в полиции.

Школьница не заподозрила подвох и сделала все так, как просил якобы одноклассник. После этого с электронного счета её мамы пропали 13 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мальчика, от имени которого действовал злоумышленник, взломали.

Полиция напоминает, что нельзя предоставлять свои персональные данные и номера электронных кошельков, а также проверять информацию и советоваться с родными перед принятием подобных решений.