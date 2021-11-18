В Барнауле за ночь выпала треть месячной нормы осадков

В ночь на 18 ноября снегопад сопровождался бураном Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков. Как сообщили в мэрии, дорожники до сих пор ликвидируют последствия снегопада.

В ночь на 18 ноября снегопад сопровождался бураном. выпало 9,2 мм снега, при том что в ноябре норма осадков составляет 29 мм.

- МБУ «Автодорстрой» незамедлительно приступил к уборке снега с улиц краевой столицы. На дорогах работали 106 единиц снегоуборочной техники. Основная работа пришлась на машинистов комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей, - отметили в администрации.

Также специалисты занялись посыпкой проезжих частей песчано-соляной смесью. За ночь было израсходовано 420 тонн реагентов.

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