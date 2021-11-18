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Общество18 ноября 2021 1:20

Более 100 снегоуборочных машин дежурили ночью в Барнауле

В крае объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Вывозить снег будут днем

Вывозить снег будут днем

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле доложили о готовности работы дорожников в условиях сильного снегопада. Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

- МБУ «Автодорстрой» планирует работу в усиленном режиме. На ночное дежурство заступают 107 единиц техники. Назначены ответственные дежурные на всех дорожных участках предприятия, - отмечают в мэрии.

Также в ночное время дежурили 27 машин для посыпки и прометания дорог. Тротуары очищали от снега трактора с щетками. Как подчеркнули в администрации, главная задача дорожников - обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по главным улицам города. Вывозить снег дорожники будут днем.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.