В Бийске встреча одноклассников закончилась убийством и сокрытием трупа

Обвиняемого взяли под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

56-летнего жителя Бийска обвиняют в убийстве одноклассника. Как сообщили в пресс-службе алтайского следственного управления, сейчас он находится под стражей.

Два одноклассника встретились, чтобы отметить день автомобилиста. Застолье проходило со спиртными напитками. В какой-то момент гость нелицеприятно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно умерла. Мужчину обидело такое поведение одноклассника: от обиды он взял нож и нанес ему два удара, а затем добил молотком и лег спать.

Проснувшись утром, он выкопал яму на своем приусадебном участке, в которой сокрыл тело потерпевшего. Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок, - подчеркнули в следкоме.

Обвиняемого по ходатайству следователя заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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