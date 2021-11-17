В Алтайском крае мужчина убил и закопал жену

Обвиняемый сознался в преступлении под тяжестью доказательств. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Красногорского района обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

Следствием установлено, что обвиняемый несколько раз ударил жену поленом по голове в ходе ссоры, а затем задушил. Тело мужчина скинул в подпол, на следующий день закопал. Потом обвиняемый написал заявление в правоохранительные органы о безвестном исчезновении супруги.

Следователи и сотрудники полиции установили его причастность к убийству женщины. Мужчина сознался в преступлении под тяжестью доказательств, а мотив объяснил неприязнью к жене. С его слов, женщина злоупотребляла спиртным и не занималась воспитанием шестерых детей.

- По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - пишет ведомство.

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