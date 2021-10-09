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Происшествия9 октября 2021 7:31

Рухнувший потолок убил жительницу Алтайского края

Правоохранители возбудили уголовное дело
Герман Архаров
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В апреле в доме произошел пожар

В апреле в доме произошел пожар

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

53-летняя жительница Тальменского района Алтайского края погибли при обрушении потолочного перекрытия. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером 8 октября в районном центре Тальменка в одной из квартир жилого дома произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате произошедшего погибла 53-летняя женщина, – отметили в ведомстве.

Известно, что в апреле в четырехквартирном доме случился пожар и сгорела крыша.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.