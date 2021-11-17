На Алтае расширился список участников программы «Пушкинская карта»

В регионе в программе участвуют 18 учреждений культуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае все краевые музеи стали участниками программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает Министерство культуры региона. Учреждения выполнили все технические требования, а именно запустили сервисы по продаже билетов онлайн.

Теперь по Пушкинской карте можно сходить в Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей истории литературы, иcкусства и культуры Алтая, Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.

- Таким образом, общее количество учреждений участвующих в акции насчитывает - 18. Это все краевые и муниципальные театры, а также краевые музеи. Кроме того, гости и жители края могут воспользоваться картой в учреждениях культуры Бийска и Рубцовска, - пишет ведомство.

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