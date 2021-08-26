Пушкинская карта в Алтайском крае: как оформить и где ею можно будет воспользоваться

Карта действует по всей России. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту». По ней можно будет бесплатно ходить на спектакли, выставки и концерты. Как получить карту и где ей можно будет воспользоваться в Алтайском крае – в материале «КП».

Что такое «Пушкинская карта»?

«Пушкинская карта» - это социальный проект, который стартует с нового учебного года по всей России. Его цель – повысить культурное воспитание молодежи. По этой карте школьники и студенты смогут посещать театры и музеи бесплатно.

Кто может оформить карту?

Карту может оформить любой житель Алтайского края в возрасте от 14 до 22 лет. Как уточняют в краевом Минкульте, никаких других требований к носителям карт не предъявляется. Для оформления нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», после установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и там оформить карту.

Какой номинал у карты?

Номинал карты в 2021 году составит 3 тысячи рублей. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей. Если билет стоит больше, то можно добавить свои деньги.

А можно ли снять деньги и потратить их на другие нужды?

Нет, обналичить деньги нельзя. Картой можно расплатиться только в кассах театров культурно-досуговых учреждений или в приложениях. Причем купить билет можно только себе самому и на свое имя. Провести по своей карте друзей и родственников не получится.

Где можно расплатиться «Пушкинской картой» в Алтайском крае?

Как рассказали в пресс-службе регионального Минкульта, «Пушкинской картой» можно будет воспользоваться молодежном театре Алтая им. Золотухина, театре драмы им. Шукшина, кукольном театре «Сказка», Алтайском музыкальном театре, Бийском драматическом театре, краевой филармонии и оркестре «Сибирь». Мероприятия, которые можно посетить, размещены на портале pro.culture.ru.

Причем жители Алтайского края могут воспользоваться картой не только в своем регионе. Она действует по всей России. Использовать ее можно в любых учреждениях, которые участвуют в проекте. Их список также размещен на портале.

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