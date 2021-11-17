На Алтае за сутки выявили 535 новых заболевших COVID-19

В ковидных госпиталях с подтвержденной инфекцией находятся почти четыре тысячи человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 535 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 507 пациентов, умерло 29 человек, непосредственно от COVID-19 – 25. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 97 187 человек, в т. ч. 7790 детей. Выздоровели 68 256 человек (+ 507). Умерли 6 785 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 381 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 404 человека (+ 4), - пишет оперштаб.

На сегодняшний в ковидных госпиталях с подтвержденной инфекцией находятся 3 946 человек и еще 327 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 833, из них подключено к аппаратам ИВЛ –295. Свободных коек в ковидных отделениях – 573.

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