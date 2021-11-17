Барнаульцы пожаловались на незаконную вырубку деревьев у «Шишковки»

Вырубку приостановили. ФОТО: скриншот сообщества «Barnaul 22»

Жители Барнаула заметили незаконную вырубку зеленых насаждений в сквере у библиотеки им. Шишкова. Видеозаписью поделились участники сообщества «Barnaul 22».

- В центре Барнаула происходит очередная вырубка зелёных насаждений, - пишут участники сообщества.

Неравнодушные жители соседних домов вызывали полицию. Оказалось, что у рабочих не было документов на проведение работ, поэтому вырубку приостановили. Напомним, ранее барнаульцы жаловались на вывоз древесины из бора.

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