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Общество18 октября 2021 9:41

Жители Барнаула жалуются на вывоз древесины из бора

Природоохранная прокуратура проводит проверку
Антонина Лышова
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Из бора вывезли почти 500 кубов древесины.

Из бора вывезли почти 500 кубов древесины.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из бора продолжают грузовиками вывозить древесину, несмотря на жалобы горожан и постоянные проверки. Об этом рассказывают Вести-Алтая.

На этот раз грузовики заметили в районе улицы Кутузова. Неравнодушные горожане узнали, что вырубка осуществляется по муниципальному контракту. По заказу комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Барнаула сотрудники краевого автономного учреждение «Алтайлес» за 5,4 млн рублей должны были выполнить работы «по охране, защите и воспроизводству лесов в Барнауле».

Специалисты «Алтайлес» объясняют, что проводят санитарную рубку, так как на деревьях эксперты обнаружили паразита. Из бора вывезли почти 500 кубов древесины, которыми можно заполнить 8 вагонов. На данный момент природоохранная прокуратура проводит проверку по факту масштабных вырубок. Экологи прокомментировали ситуацию.

- В данном случае никакого акта не было. Действительно, лесоустроители работали в 2014 году. Утверждены материалы лесоустройства на городские леса. Но это никак не означает, что там могут назначаться какие-то санитарные рубки. Всё, что там проводилось, никак не соответствует действующему законодательству, - рассказывает Алексей Грибков, эколог, эксперт Общероссийского народного фронта.

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