В Барнауле полицейские нашли наркотики у таксиста

Преступление предусмотрено ч.1 ст.228 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уголовное дело в отношении таксиста, у которого полицейские нашли наркотики, направлено в суд. Об этом сообщает Прокуратура Алтайского края.

В ходе расследования установлено, что полицейские в августе 2021 года задержали водителя такси. При осмотре автомобиля правоохранители изъяли наркотическое вещество, которое незаконно приобрел и хранил обвиняемый.

- Также установлено, что мужчина страдает наркоманией. В этой связи прокурором направлено в суд исковое заявление о прекращении у мужчины права управления транспортными средствами, - пишет ведомство.

Добавим, что преступление предусмотрено ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств).

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