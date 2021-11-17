В Алтайском крае 18 ноября объявлено штормовое предупреждение

Сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 ноября прогнозируют сильные метели, усиление ветра, порывы могут доходить до 27 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности. При сильном ветре непогоду стоит переждать в помещении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, нельзя укрываться под деревьями. Водителям нужно быть осмотрительнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим.

- Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем, - пишет ГУ МЧС России по региону.

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