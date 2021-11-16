Мороз до -20 градусов, снегопады и метели ожидаются в Алтайском крае

Погода в Алатйсокм каре с 17 по 19 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода – в регионе заметно похолодает, возможны метели и снегопады. К счастью, морозы придут в регион ненадолго. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– 17 ноября в отдельных районах Алтайского края, а 18 ноября на большей части территории региона пройдут снегопады небольшой, умеренной и местами сильной интенсивности. Это приведет к увеличению снежного покрова. Из-за понижения температуры на дорогах будет сильная гололедица, – отметила Людмила Сырых.

По словам синоптика, ночью 17 и 18 ноября температура воздуха будет колебаться от -6 до -12 градусов. Днем ожидается от 0 до -9 градусов. Мороз накроет край в ночь на 19 ноября с выходом антициклона, столбики термометра покажут -15...-20 градусов. Днем же из-за прохождения холодного фронта прогнозируют -11...-16 градусов.

– Похолодание будет кратковременным. Уже на выходных очередной теплый фронт северо-западного циклона принесет потепление, – резюмировала синоптик.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Среда, 17 ноября

Ночью температура воздуха составит -7...-12 градусов, местами до -18 градусов. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем прогнозируют 0...-5 градусов, местами по северу до -10 градусов. В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Четверг, 18 ноября

Ночью температура воздуха составит -6...-11 градусов. На большей части территории снег, местами сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем прогнозируют -4...-9 градусов., местами в предгорьях до +1 градуса. На большей части территории снег, местами сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Пятница, 19 ноября

Ночью температура воздуха составит -15...-20 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем прогнозируют -11...-16 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.