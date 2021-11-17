В Барнауле установят светофоры на участках, где часто происходят ДТП

В Барнауле 18 ноября пройдут рейды по соблюдению правил безопасности дорожного движения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в 2021 году установят светофоры на пяти участках, где за предыдущий год произошло больше всего ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о следующих перекрестках: проспект Комсомольский – ул.Интернациональная; ул.Георгия Исакова – ул.Островского; ул.Георгиева – ул.Сухэ-Батора; ул.Взлетная – ул. Сиреневая.

Также светофор поставят на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского, на этом участке регулярно наблюдается интенсивный транспортный поток. Выполнить работы планируют до конца текущего года.

- В настоящее время на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского расположены нерегулируемые пешеходные переходы, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на щитах с повышенной световозращающей способностью. По проезду Северному Власихинскому на подходах к перекрестку обустроены искусственные дорожные неровности, расположена линия наружного освещения как по ул.Шумакова, так и по проезду Северному Власихинскому, - пишет пресс-служба.

Добавим, что 18 ноября в Барнауле сотрудники ГИБДД проведут рейд по соблюдению правил безопасности дорожного движения.

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