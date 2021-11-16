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Общество16 ноября 2021 4:59

Более 100 млн рублей потребуется для ремонта ТЭЦ в Яровом

Всего нужно устранить 122 нарушения
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Проблемы с отоплением в городе-курорте начались 1 ноября

Проблемы с отоплением в городе-курорте начались 1 ноября

Фото: Анна СЕМИНА

В конце ноября Ростехнадзор проведет проверку на проблемном ТЭЦ Ярового. Как пишет «Толк», там должны были исправить свыше 122 нарушений.

– В мэрии утверждают, что на устранение всех замечаний необходимо 160 млн рублей, и некоторые физически невозможно исправить в течение года, – пишет издание.

Напомним, проблемы с отоплением в городе-курорте начались 1 ноября. Тогда из-за зашлакованности был остановлен котел №9. Вместо него на ТЭЦ сразу запустили котел №7. Однако его мощности оказалось недостаточно для поддержания тепла, и в домах горожан похолодало.

В администрации Ярового рассказали, что на сегодняшний день удалось устранить 86 нарушений. На это ушло 45 млн рублей. Потребуется еще 115 млн, чтобы привести ТЭЦ в полное соответствие требованиям.