В Барнауле на торгах продали недострой на проспекте Ленина за 31 млн рублей

Его площадь чуть более 1000 квадратных метров, а построено оно всего на 18%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на торгах купили недострой, который начали возводить еще в 90-е годы. Он находится по адресу: проспект Ленина, 122б. Об этом сообщает «Amic.ru».

Изначально здание было в аренде у компании «Сестра», но стройка «заморозилась». В 2015 году недострой отошел краевому Фонду имущества. Организация искала покупателей три года. Продать его получилось 16 ноября на аукционе за 31,3 млн рублей.

- Как сказано в аукционной документации, его площадь чуть более 1000 квадратных метров, а построено оно всего на 18%. Земельный участок под зданием – 42,3 сотки – предназначен для строительства торгово-административных объектов с подземной многоярусной автостоянкой, - пишет издание.

Отметим, что в торгах приняли участие две организации: барнаульский «Фитнес-центр «Галактика» и новосибирский Сибирский кровельный центр. В итоге недострой купила «Галактика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае выставили на торги земли с месторождением золота и серебра

Они расположены в Рубцовском и Заринском районе (подробнее)