В Алтайском крае выставили на торги земли с месторождением золота и серебра

На участке компания победитель сможет работать 25 лет Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае выставили на торги земли с месторождением благородных металлов. Аукцион объявлен на Захаровское месторождение в Рубцовском районе и Сунгайское рудное поле в Заринском районе. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

– Оба аукциона организует департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу. В условиях указано, что к участию допускаются и иностранные инвесторы. Заявки будут принимать до 23 ноября, а итоги подведут после 21 декабря, – пишут на портале.

На Захаровском месторождении есть запасы золота, серебра, свинца, цинка, меди, кадмия, серы, селена и др. Победитель сможет проводить здесь разведку и добычу полиметаллических руд на протяжении 25 лет. Площадь месторождения составляет 1,2 квадратных километров. Стартовая стоимость – почти 2,9 млрд рублей.

На Сунгайском рудном поле компания-победитель сможет проводить геологическое изучение, разведку и добычу марганца. Площадь земельного участка – 15,2 квадратных километров. Стартовая цена заявлена на уровне 19 млн рублей. Срок пользования – также 25 лет.