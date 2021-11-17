Барнаульцы через WhatsApp могут записаться на вакцинацию от ковида в Диагностическом центре

Телефон: 8 963-518-24-70. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь барнаульцы могут записаться на вакцинацию от ковида в Диагностическом центре через WhatsApp. Об этом сообщает региональный Минздрав. Телефон: 8 963-518-24-70. Он работает только на прием сообщений.

На этот номер нужно отправить сообщение-заявку в WhatsApp, где будут указаны: ФИО, СНИЛС, номер страхового полиса (страховая компания), паспортные данные.

- Используя данный сервис, вы даете согласие на передачу персональных данных по незащищенным каналам связи и разрешаете их обработку, хранение, передачу третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пишет ведомство.

Добавим, что также записаться на вакцинацию можно по номеру колл-центра - 8-3852- 250-400 либо в любом окне регистратуры Диагностического центра. Кабинеты, где можно поставить прививки, работают с 13.00 до 20.00, по субботам – с 10.00 до 17.00. На вакцинацию нужно взять паспорт, полис, СНИЛС.

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