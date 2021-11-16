Pfizer проведет испытание препарата от коронавируса на жителях Барнаула

Препарат будут получать больные, имеющие контакт с инфицированными COVID-19 и имеющие симптоматику вируса Фото: Анна СЕМИНА

Американская компания Pfizer намерена испытать новый препарат от коронавируса на жителях России и Барнаула в частности. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

- Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19, - пишет издание.

Подтверждение данной информации имеется в государственном реестре лекарственных препаратов. Согласно этим данным, испытуемыми будут те лица, у которых в домашних условиях был контакт с больными, а позже проявились клинические симптомы COVID-19.

Исследования будут проводить только на совершеннолетних. Это глобальная акция, в которой задействуют семь тысяч человек со всего мира. В России найдут 90 добровольцев из частных и государственных клиник Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Смоленска, Барнаула и ряда других городов.

- Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни, - добавляет издание.

Если локальные регулирующие органы одобрят лекарство, то Pfizer готова довести его до рынка данных стран.

Как заверили корреспондента «Комсомолки» в региональном минздраве, ведомство к данным испытаниям отношения не имеет и никак не курирует.

А в это время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае оставляет желать лучшего: за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 525 новых положительных тестов. Выздоровели 519 пациентов, скончались 33. Таким темпом уже через неделю общее число инфицированных за все время наблюдения таких больных может перевалить за 100 тысяч человек.

На лечении в больницах остаются больше четырех тысяч инфицированных и пациентов с вирусной пневмонией. 824 в тяжелом состоянии, 301 не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ. А в резерве остается только 505 коек.

Для вакцинации населения в Алтайский край было доставлено больше одного миллиона компонентов вакцины. На сегодняшнее утро первую прививку поставили уже свыше 113 тысяч человек. Полностью привиты, либо однократно получили «Спутник Лайт» почти 774 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 ноября 2021: более 96 тысяч заболевших

Число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 96 тысяч человек. Каждый день регистрируют более 500 новых случаев. Рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 ноября 2021 (подробнее)