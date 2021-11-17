Федеральное Минобрнауки вынесло выговор президенту АлтГУ Сергею Землюкову

Соответствующий приказ был подписан 21 октября 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило выговор президенту АлтГУ Сергею Землюкову. Об этом сообщил «Банкфакс». В издании отметили, что информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, но причины дисциплинарной ответственности неизвестны.

Соответствующий приказ был подписан 21 октября 2021 года. Как пишет издание, ссылаясь на собственный источник, поводом для выговора могли стать итоги прокурорской проверки. Якобы были обнаружены нарушения антикоррупционного законодательства.

- Надзорное ведомство якобы установило, что президент вуза ежегодно скрывал доходы не менее, чем на 1,5 млн рублей. Деньги он, предположительно, получал от неофициальной сдачи внаем двух квартир и от предпринимательской деятельности – источники считают, что он может быть владельцем ТЦ «Новый», расположенного на улице Пионеров в Барнауле. Кроме того, по некоторым данным, президент вуза не указывал в декларации три счета в кредитных организациях, а по объектам недвижимости предоставил недостоверные сведения, - пишет издание.

Редакция направила запрос в Генпрокуратуру РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

АлтГУ выкупил здание обанкротившейся Академии экономики и права

Его продали за 22,4 млн рублей (подробнее)