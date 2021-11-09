АлтГУ выкупил здание обанкротившейся Академии экономики и права

Представитель АлтГУ был единственным участников торгов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный университет купил здание обанкротившейся Академии экономики и права по адресу на пр. Калинина, 15в. Как пишет «Алтапресс», с покупателем еще в октябре заключили договор купли-продажи.

– Начальная цена лота — 32 млн рублей. Торги проводили методом публичного предложения — с постепенным понижением цены. Когда цена дошла до 22,4 млн рублей, здание было куплено университетом, – пишет издание.

Причем больше претендентов на нового владельца здания не нашлось. Представитель АлтГУ был единственным участников торгов. В скором времени в вузе обещали рассказать, для каких целей будут использовать новые площади.