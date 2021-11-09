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Общество9 ноября 2021 7:24

АлтГУ выкупил здание обанкротившейся Академии экономики и права

Его продали за 22,4 млн рублей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Представитель АлтГУ был единственным участников торгов

Представитель АлтГУ был единственным участников торгов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный университет купил здание обанкротившейся Академии экономики и права по адресу на пр. Калинина, 15в. Как пишет «Алтапресс», с покупателем еще в октябре заключили договор купли-продажи.

– Начальная цена лота — 32 млн рублей. Торги проводили методом публичного предложения — с постепенным понижением цены. Когда цена дошла до 22,4 млн рублей, здание было куплено университетом, – пишет издание.

Причем больше претендентов на нового владельца здания не нашлось. Представитель АлтГУ был единственным участников торгов. В скором времени в вузе обещали рассказать, для каких целей будут использовать новые площади.