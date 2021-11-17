В Алтайском крае осудили браконьеров, которые незаконно убили трех косуль

Преступление предусмотрено ч. 2 ст. 258 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трех жителей Алтайского края признали виновными в незаконной охоте на косуль. Преступники застрелили трех особей. Об этом сообщает региональный Следком. Преступление предусмотрено ч. 2 ст. 258 УК РФ.

В ходе следствия установили, что в августе 2020 года мужчины выследили и убили из огнестрельного оружия трех косуль - мать и двух детенышей. Потом они попытались скрыться, но их задержали сотрудники полиции. У преступников не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ущерб государству оценивается в 120 тысяч рублей. Мужчины полностью признали вину.

- Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание от 3 лет до 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением любительской и спортивной охоты сроком от 2 лет до 2 лет 6 месяцев, - пишет ведомство.

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