В Барнауле арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе

Школьница скончалась на месте аварии еще до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле взяли под стражу водителя маршрутки, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. Напомним, ДТП произошло 11 ноября вечером возле дома № 53 по улице Шумакова. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту аварии возбудили уголовное дело.

- Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом «Hyundai County» одного из городских маршрутов, при повороте направо допустил наезд на пешехода - девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в пресс-службе МВД.

Школьница скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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