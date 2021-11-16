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Происшествия16 ноября 2021 9:36

В Барнауле арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе

Девочка скончалась на месте аварии еще до приезда медиков
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Школьница скончалась на месте аварии еще до приезда медиков

Школьница скончалась на месте аварии еще до приезда медиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле взяли под стражу водителя маршрутки, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. Напомним, ДТП произошло 11 ноября вечером возле дома № 53 по улице Шумакова. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту аварии возбудили уголовное дело.

- Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом «Hyundai County» одного из городских маршрутов, при повороте направо допустил наезд на пешехода - девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в пресс-службе МВД.

Школьница скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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