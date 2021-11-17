На дорогах в Барнауле 17 ноября будут работать 93 единицы снегоуборочной техники

Сегодня в планах очистить проспекты Ленина, Красноармейский, Калинина, Строителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края на борьбу со снегом 17 ноября вышли 93 снегоуборочные машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вывозить снег будут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. Сегодня в планах очистить проспекты Ленина, Красноармейский, Калинина, Строителей, участки улиц Юрина, Георгиева, Энтузиастов, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Короленко, Анатолия, Никитина, Профинтерна.

- Автомобилистов просят быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, - пишет пресс-служба.

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