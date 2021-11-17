На Алтае 17 ноября 2021 года обещают до - 6 градусов

В некоторых районах пройдет снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском каре 17 ноября температура воздуха составит от - 1 до - 6 градусов. В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до - 13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В утренние часы возможны туман и изморозь. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами могут быть порывы до 12 метров в секунду. В некоторых районах пройдет снег. В гидрометцентре предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле 17 ноября осадков не ожидается. Синоптики обещают до - 8 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду.

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