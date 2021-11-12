Несовершеннолетняя погибла под колесами маршрутки в Барнауле

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 11 ноября, в Барнауле погиб несовершеннолетний пешеход. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, девочку насмерть сбила маршрутка.

Авария произошла в вечернее время на улице Шумакова в районе дома №53. Предварительно установлено, что водитель 1973 года рождения за рулем автобуса №65 допустил наезд на девочку 2007 года рождения. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Подросток скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи,- отметили в полиции.

По данному факту сейчас проводится проверка.

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